Ako sa fotilo v uliciach Londýna?

Londýn v čase keď sa ešte dalo ísť tam aj späť. Mal som možnosť stráviť deň v uliciach s tromi skvelými fotografmi a zakladateľmi medzinárodne uznávaného portálu streetphotographyinternational.com Tu Vám o tom prinášam článok

Keď sú veci robené so skutočnou vášňou, stávajú sa výnimočnými. To možno určite povedať aj o tvorbe troch fotografov, ktorí stoja za založením jedného z najuznávanejších svetových portálov zameraných na street fotografiu – Street Photography International. Alan Schaller, Walter Rothwell a Craig Reilly jednoducho žijú street fotografiou, alebo voľne preložené, fotografiou „ulice“. Mal som možnosť s majstrami tohto špecifického žánru stráviť jeden deň v uliciach Londýna, s foťákmi v rukách...

(Ivan Derka)

Do rušnej metropole na brehu rieky Temže som priletel následne potom, ako som sa prihlásil na kurz street fotografie, ktorý som objavil na webe street photography international. Z mojej strany sa jedná o pomerne často navštevovanú doménu, keďže k „streetke“ ako žánru fotografického umenia som si našiel najbližší vzťah a vášeň.

(Ivan Derka)

Čo sa týkalo zastúpenia študentov, jednalo sa vskutku o medzinárodnú účasť. Nechýbali ľudia z USA, Mexika, Francúzska, ale aj rodení Londýnčania. Bez ohľadu na vek a skúsenosti nás všetkých spájalo jedno – prišli sme dobre naladený a odhodlaný niečo sa dnes priučiť k umeniu fotografie a takto nabudený sme očakávali príchod našich učiteľov. Po ich príchode a krátkom zoznámení sme sa rozdelili do troch skupín, pričom plán dňa bol taký, že každá skupina strávi časť dňa s každým z trojice fotografov.

(Ivan Derka)

Našu skupinu si ako prvý zobral Walter Rothwell. Najstarší a na scéne najdlhšie pôsobiaci z partie nás zobral ulicami mesta, cez Britské múzeum až na preslávené Trafalgárske námestie. Rothwell je „stará škola“, fotí na film, a okrem iného pôsobil 12 rokov v Egypte, kde fotil okrem iného život v komunite beduínov a nebál sa zachytávať ani také situácie, ako boli súboje na nože medzi miestnymi v uliciach Káhiry. „Fotografovať ulicu je pre mňa doslova o procese spomalenia - dýchaš zhlboka, kráčaš ulicami pomalým tempom, alebo vyčkávaš dlho na jednom mieste. Naučíš sa vnímať dianie okolo seba. Zistíš, že ľudské správanie je často predvídateľné. Prestávaš na situácie reagovať, začínaš ich predvídať...“ toto boli slová starého majstra.

(Ivan Derka)

Následne sme boli odovzdaný do rúk Alana Schallera, fotografa známeho svojou schopnosťou až výtvarne zachytávať scénu, skvelou kompozíciou a silne kontrastnými, čiernobielymi snímkami. Ten nás pre zmenu zobral do Londýnskeho metra. „Tu sa to pre mňa celé začalo“ dodal nám, keď sme nastúpili na jednu z dráh. „Chodieval som týmito spojmi do práce a trávil tu hodiny svojho času. Tak som si kúpil foťák a začal fotiť ľudí tohto podzemného sveta. Poznám to tu, viem, ako sa tu správať. Odporúčam Vám, začnite hľadať svoj štýl na miestach, ktoré poznáte“. Schallerovi nechýbalo výrazné sebavedomie, keďže jeho kariéra ako svetovo rešpektovaného umelca bola vskutku raketová. „Ja Vám môžem odovzdať niečo zo svojich vedomosti, avšak v žiadnom prípade Vám neviem povedať, čo máte fotiť. Na toto jednoducho musíte prísť vy sami.“

(Ivan Derka)

Na záver si nás zobral Craig Reilly. Jediný z trojice zameraný na fotografiu vo farbe, ktorý vo svojej tvorbe často pracuje so svetlom a tieňmi a geometriou. Zaviedol nás do Tate Modern Gallery. V štvorposchodovom kolose nájdete niekoľko výstav zameraných na výtvarné a audiovizuálne umenie a taktiež zaujímavú architektúru interiéru plnú točitých schodísk, stĺpov a rozľahlých hál. Tu nás Reilly každého osobitne previedol základmi kompozície.

(Ivan Derka)

Bol to vskutku pestrý a veľmi prijemne strávený deň v uliciach Londýna a nová skúsenosť, stretnúť sa a mať možnosť niečo sa priučiť od svetovo uznávaných fotografov. Deň sme zavŕšili spoločne na pive v jednom z tradičných miestnych pubov.

(Ivan Derka)

Portál street photography international môžete navštíviť na https://www.instagram.com/streetphotographyinternational/ alebo na https://streetphotographyinternational.com/, tu nájdete aj profily zakladajúcich členov, ktoré môžem odporučiť každému, kto sa zaujíma o dokumentárnu a street fotografiu.

(Ivan Derka)