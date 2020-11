Prekonanie hraníc – Deftones a album Ohms

Každý poznáme hudobníkov, ktorí dosiahli počas svojej kariéry ten pomyselný tvorivý „vrchol“, kedy sa stretnú také vplyvy, námety a tvorivá energia, pri ktorých sa zrodí „prelomový“ album - „dosku,ktorá to všetko zmenila“.

Pre väčšinu fanúšikov Deftones, americkej alternatívnej metalovej kapely bol týmto nikdy neprekonaným vrcholom tvorby ich v poradí tretí štúdiový album White Pony. Vďaka originalite a autentickosti sa v ňom vymanili z „chápadiel“ vtedajšej nu-metalovej scény a zapísali sa aj u ľudí, ktorí ich pred tým nevyhľadávali. Nasledovala rada slušných dosiek, z ktorých každá má určitú kvalitu, avšak asi nik neočakával, že „biely poník“ by mohol byť ohrozený na svojom tróne.

Teraz, 25 rokov po ich debutovom albume Adrenaline vydáva energická partička svoj 9 štúdiový album - Ohms. Na rovinu - je to niečo, čo tu nebolo od spomínaného legendárneho White Pony, ktorý uzrel svetlo sveta v roku 2000. Celým albumom sa nesie skvelá elektronika, gitarové rífy, ktoré vedia človeka aj na po niekoľkých vypočutiach stále „vytrhnúť zo stoličky“, dobré bicie a konzistentná, veľmi stráviteľná basová linka. Chino Moreno, frontman a spevák „nadupal“ jeho štandardne aj tak brutálny výkon. Rovno v úvodnom tracku Genesis nám predvedie, kam vie a je ochotný ísť. Surovosť, dynamika, drive a zároveň špecifická melanchólia a „zasnenosť“ jeho vokálu si človeka rýchlo podmania.

Na albume Ohms mi neskutočne učarovala integrita, ktorá je pravdepodobne jeho najsilnejšia stránka. Darmo hľadáme slabé miesto, niečo čo by tam nepasovalo. Celé sa to na nás valí ako jedno kompaktné, nikým a ničím nerušené tornádo, ktoré nás pekne vcucne, poriadne zamotá hlavy, vypľuje nás niekde po ceste a potom si to pekne šinie ďalej. Sú tu nezabudnuteľné gitarové tracky, ako Genesis, This link is death alebo Urantia, prekvapivé, oživujúce prvky ako luskanie prstov v The Spell of Mathematics a atmosferické ambientné pasáže v skladbe Pompeji. Hutné skladby sú vynikajúco vyvážené jemnejšími časťami. Ako v živote, temnota sa strieda so svetlom, deň s nocou a hnev strieda pokoj. Jedným slovom - Ohms jebalans.

Album je druhou naozaj nezmazateľnou stopou Deftones. Je tu a je na mnoho vypočutí, počas ktorých sa ešte len ukáže skutočná kvalita tejto už teraz nezmazateľnej dosky. Umelecké nadanie, a kreativita a živelná energia sa stretli v jednom bode, z ktorého Ohms vzišiel. Členovia kapely nám tu okrem iného predviedli jednu vec – celok je viac ako súčet jeho častí, alebo povedané inak, ak sa stretnú ľudia s podobnou s víziou a nasmerujú svoj potenciál správnym smerom, vznikajú skutočné diela.

